Мбаппе принял решение перейти в Реал - источник

Килиан, похоже, все же окажется в стане мадридцев.

Французский нападающий Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

Как сообщает издание Le Parisien, форвард покинет местный ПСЖ по завершению своего контракта летом этого года.

Мбаппе решил все же осуществить свою мечту, перейдя в мадридский Реал. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Более никаких поворотов в саге Килиана не ожидается. Парижане считают, что борьба за игрока была окончательно проиграна.

Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться со статистикой Мбаппе в текущем сезоне.

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