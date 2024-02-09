Борнмут Забарного активировал опцию выкупа вингера сборной Колумбии

Английский Борнмут усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "вишен", в клубе решили не ждать конца сезона, чтобы активировать опцию выкупа колумбийца Луиса Синистерры. Футболист обошелся клубу в 20 млн евро.

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Синистерра стал игроком коллектива Андони Ираолы летом этого года, но на тот момент переход игрока Лидсу был оформлен на правах аренды.

За Борнмут Луис уже успел провести 15 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

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