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Футбол

Тухель сравнил Байер с легендарным теннистом

Байер притягивает симпатии болельщиков.
Вчера, 21:16
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч против Байера.

По его словам, несмотря на громкую серию без поражений, Бавария отстает всего на два очка, а потому они полностью готовы к этому поединку.

Однако ситуацию усолжняет тот факт, что нейтральные болельщики будут на стороне "фармацевтов", все желают им победы. Нечто подобное можно наблюдать в теннисе.

"Мы играем против множества нейтральных болельщиков, которые хотят, чтобы Байер выиграл титул. Но мы играем ради наших ожиданий и ради титула

Такое бывает, например, это случается в теннисе. Когда играешь против Роджера Федерера, всегда играешь против его ауры и нейтральных болельщиков из-за его элегантности и кажущейся легкости. Все это усложняет задачу Рафе Надалю и Новаку Джоковичу. То же самое и с нами, и это еще больше усложняет ситуацию", - цитирует специалиста ESPN.

Ранее также предстоящий матч прокомментировал Харри Кейн.

 

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