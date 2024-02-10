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Партнер Забарного заинтересовал Ливерпуль и Тоттенхэм

Ллойд Келли может перейти в один из английских топ-клубов.
Сегодня, 12:59
Ллойд Келли / Getty Images
Ллойд Келли / Getty Images

Защитник английского Борнмута Ллойд Келли летом должен покинуть клуб.

Как сообщает издание Football Insider, 25-летний англичанин попал в сферу интересов Ливерпуля и Тоттенхэма. Также за рубежом им интересуются Милан, Ювентус и ряд немецких клубов.

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Трансфер центрбека обойдется заинтересованным клубам бесплатно, ведь его контракт с "вишнями" истекает по завершению этого сезона.  Финансовые детали потенциального контракта игрока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Ллойд провел 14 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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