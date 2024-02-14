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Ньюкасл присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского

Альберт Гудмундссон может оказаться в АПЛ.
Сегодня, 13:19
Альберт Гудмундссон / Getty Images
Альберт Гудмундссон / Getty Images

Английский Ньюкасл летом намерен усилить линию атаки.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, "сороки" хотят подписать универсала Дженоа Альберта Гудмундссона. Также в игроке заинтересован Вест Хэм.

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Отметим, что исполнительный директор "грифонов" Андрес Бласкес в одном из интервью установил цену на исландца. Функционер заявил, что клуб рассмотрит любые предложения от 35+ млн евро.

В этом сезоне 26-летний Гудмундссон провел 24 матча, забив 11 голов и отдав 3 ассиста. Основная позиция Альберта - центрфорвард, но также он может сыграть на обоих флангах атаки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Руслан Малиновский

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