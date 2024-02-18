Наставник клуба НБА встретился с Гвардиолой

Английский Манчестер Сити после матча с Челси принял у себя на тренировочной базе звездного гостя.

С игроками и главным тренером "горожан" Пепом Гвардиолой встретился его коллега из другого вида спорта, а именно наставник баскетбольного Бостон Селтикс Джо Маззулла. Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Маззулла посетил комплекс вместе со своим сыном Эммануэлем и обменялся именными футболками с уже упомянутым Гвардиолой.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, свой матч против Лутона провели соседи Сити по городу Манчестер Юнайтед. Игру посетил известный британский певец.

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