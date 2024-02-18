iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник клуба НБА встретился с Гвардиолой

Джо Маззулла посетил базу Манчестер Сити.
Сегодня, 22:06
Джо Маззулла и Пеп Гвардиола / Getty Images
Джо Маззулла и Пеп Гвардиола / Getty Images

Английский Манчестер Сити после матча с Челси принял у себя на тренировочной базе звездного гостя.

С игроками и главным тренером "горожан" Пепом Гвардиолой встретился его коллега из другого вида спорта, а именно наставник баскетбольного Бостон Селтикс Джо Маззулла. Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Маззулла посетил комплекс вместе со своим сыном Эммануэлем и обменялся именными футболками с уже упомянутым Гвардиолой.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, свой матч против Лутона провели соседи Сити по городу Манчестер Юнайтед. Игру посетил известный британский певец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Манчестер Сити Бостон Селтикс Пеп Гвардиола Джо Маззулла

Статьи по теме

Гвардиола - о промахах Холанда: Я забил 11 голов за 11 лет карьеры, я не могу давать ему советы Гвардиола - о промахах Холанда: Я забил 11 голов за 11 лет карьеры, я не могу давать ему советы
Гвардиола - о ничьей с Челси: Первый тайм мы играли ниже своего уровня Гвардиола - о ничьей с Челси: Первый тайм мы играли ниже своего уровня
Почеттино - о ничьей с Ман Сити: Очень хорошая игра. Я счастлив Почеттино - о ничьей с Ман Сити: Очень хорошая игра. Я счастлив
Бавария связалась с экс-тренером Реала Бавария связалась с экс-тренером Реала
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Бавария связалась с экс-тренером Реала
Европа22:42
Тухель: Я верю, что ситуацию можно исправить
Бокс22:19
МОК отказал в участии в Олимпиаде легендарному боксеру
Европа22:06
Наставник клуба НБА встретился с Гвардиолой
Европа21:40
Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля
Европа21:27
Хейлунд: В эпизоде со вторым голом я все так и задумал, 100%
Европа21:26
Руководство Баварии проведет встречу, где решит судьбу Тухеля
Олимпийские виды21:15
Чемпионат мира по водным видам спорта: Украина выпала из ТОП-15 медального зачета
Другие20:59
Украина вошла в топ-5 медального зачета на ЧЕ по борьбе
Европа20:47
Тухель на выход? Бавария уступила аутсайдеру чемпионата Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK