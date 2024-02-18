Известный певец посетит матч Манчестер Юнайтед

Гарри Стайлз побывает на стадионе аутсайдера АПЛ, который стал известным перед началом этого сезона.

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Лутон на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Как сообщает телеканал Sky Sports, данный поединок посетит известный британский певец Гарри Стайлз.

Бывший солист популярной экс-группы One Direction является давним болельщиком "красных дьяволов" и уже не впервые посещает поединок своей любимой команды.

"I've never seen Jamie Redknapp move so fast out of his chair to get his selfie!" 😅



Harry Styles at Kenilworth Road to watch Luton vs Man United 🏟️ pic.twitter.com/tLSO6clw11 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 18, 2024

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Отметим, что игра состоится на Кенилворт Роуд, который является самым маленьким стадионом нынешнего розыгрыша АПЛ и стал известным благодаря тому, что главный вход на стадион находится в нескольких метрах от домов, жители которых могут наблюдать за матчами Лутона прямо из окон своего жилья.

Матч между Лутоном и МЮ состоится уже сегодня в 18:30 по киевскому времени.

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