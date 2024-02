Известный певец посетит матч Манчестер Юнайтед

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Лутон на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Как сообщает телеканал Sky Sports, данный поединок посетит известный британский певец Гарри Стайлз.

Бывший солист популярной экс-группы One Direction является давним болельщиком "красных дьяволов" и уже не впервые посещает поединок своей любимой команды.

"I've never seen Jamie Redknapp move so fast out of his chair to get his selfie!" 😅



Harry Styles at Kenilworth Road to watch Luton vs Man United 🏟️ pic.twitter.com/tLSO6clw11