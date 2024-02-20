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Наполи определился с будущим своего главного бомбардира

Неаполитанцы уже заняты поисками потенциальной замены Виктору Осимхену.
Сегодня, 10:50
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Руководство Наполи готово распрощаться с нападающим Виктором Осимхеном.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб планирует продать 25-летнего футболиста во время летнего трансферного окна. При этом сам лучший бомбардир Серии А прошлого сезона также заинтересован в смене команды.

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В качестве потенциальной замены нигерийскому форварду партенопейцы рассматривают Джошуа Зиркзее из Болоньи, Джонатана Дэвида из Лилля, Виктора Бонифасе из Байера или Сантьяго Хименеса из Фейеноорда.

Напомним, что недавно Осимхен подписал новый контракт с Наполи до 2026 года. также в договор был включен пункт о сумме отступных за игрока в размере 130 миллионов евро.

В текущем сезоне нигериец провел за неаполитанскую команду во всех турнирах 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Наполи сменил главного тренера, отправив в отставку Вальтера Маццарри.

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