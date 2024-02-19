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Наполи уволил Маццарри с поста главного тренера незадолго до матча с Барселоной

Интересный ход от президента партенопейцев Аурелио Де Лаурентиса.
Вчера, 22:43
Вальтер Маццарри / Getty Images
Вальтер Маццарри / Getty Images

Наполи все же принял решение уволить второго тренера за один сезон.

Президент действующего чемпиона Италии Аурелио Де Лаурентис в социальных сетях объявил, что Вальтер Маццарри отправлен в отставку.

"Я благодарю Вальтера Маццарри, друга семьи Де Лаурентиса и Наполи, за поддержку команды в трудный момент. Это останется в сердцах неаполитанцев и нашей семьи. Приветствуем Франческо Кальцона, который уже работал с нами как при Маурицио Сарри, так и при Лучано Спаллетти", - написал Де Лаурентис.

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Стоит отметить, что Кальцона останется тренером сборной Словакии, которую он возглавляет с лета 2022 года. С 55-летним специалистом был подписан контракт до конца нынешнего сезона.

Вальтер Маццарри вернулся в Неаполь 14 ноября 2023 года. За это время Наполи успел сыграть 17 матчей (6 побед, 3 ничьи, 8 поражений, разница голов 16:24).

Напомним, что в среду, 21 февраля, Наполи сыграет с Барселоной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Вальтер Маццарри Серия А

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