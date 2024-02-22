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Знаменитый английский вратарь закончит карьеру после этого сезона

36-летний Джо Харт уходит на покой.
Сегодня, 16:59
Джо Харт / Getty Images
Джо Харт / Getty Images

Джо Харт объявил, что закончит футбольную карьеру по завершении текущего сезона.

36-летний англичанин признался, что несмотря на отличную физическую форму, хочет закончить карьеру на высокой ноте.

Напомним, что в 2021 году кипер перешел в шотландский Селтик, где стал важной фигурой в последние два сезона. Только в этом сезоне Харт провел все 34 матча.

Наиболее запомнился Харт болельщикам Манчестер Сити, ведь он защищал цвета "горожан" в течение шести сезонов и выиграл с ними несколько трофеев.

Также Харт провел за сборную Англии 75 матчей, сыграв 43 из них всухую.

Ранее также сообщалось, что Кроос возвращается в сборную Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Харт

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