Знаменитый английский вратарь закончит карьеру после этого сезона

Джо Харт объявил, что закончит футбольную карьеру по завершении текущего сезона.

36-летний англичанин признался, что несмотря на отличную физическую форму, хочет закончить карьеру на высокой ноте.

Напомним, что в 2021 году кипер перешел в шотландский Селтик, где стал важной фигурой в последние два сезона. Только в этом сезоне Харт провел все 34 матча.

Наиболее запомнился Харт болельщикам Манчестер Сити, ведь он защищал цвета "горожан" в течение шести сезонов и выиграл с ними несколько трофеев.

Также Харт провел за сборную Англии 75 матчей, сыграв 43 из них всухую.

Ранее также сообщалось, что Кроос возвращается в сборную Германии.

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