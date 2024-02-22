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Легенда сборной Германии объявил о возвращении в команду

Нагельсманн попросил Крооса вернуться.
Сегодня, 15:59
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Тони Кроос объявил о своем возвращении в сборную Германии.

Хавбек мадридского Реала заявил, что его об этом попросил тренер сборной Юлиан Нагельсманн.

Напомним, что Тони закончил международную карьеру в 2021 году, однако ранее и сам говорил, что задумывается о возвращении.

"Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.

Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!" – написал Кроос у себя в Инстаграме.

В футболке родной сборной Тони Кроос отыграл 106 матчей, забил 17 голов и отдал 19 ассистов. В 2014 году он вместе с Бундестим стал чемпионами мира.

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