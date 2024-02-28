Гвардиола оценил пента-трик Холанда в матче Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити на выезде разгромил Лутон (6:2).

Главным героем встречи стал норвежец Эрлинг Холанд, который забил пять голов. Кевин де Брюйне сделал для партнера четыре голевые передачи.

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча.

"Что я могу сказать? Действительно, очень хорошо. Эрлинг Холанд был в ударе, и у них с Кевином де Брюйне связь была идеальная. Это была действительно хорошая игра, и мы вышли в четвертьфинал.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг. А Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы здесь не без других ребят. Огромная заслуга всех", - приводит слова испанца BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лутон - Манчестер Сити.

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