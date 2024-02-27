iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - об Алонсо: Вау! Работа, которую он делает - фантастическая

Пеп восхищается своим соотечественником.
Сегодня, 00:59
Пеп Гвардиола и Хаби Алонсо / Getty Images
Пеп Гвардиола и Хаби Алонсо / Getty Images

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о работе своего экс-подопечного Хаби Алонсо в Байере.

По словам испанского специалиста, его соотечественник проводит невероятную работу в леверкузенском клубе.

Читай также: Алонсо может остаться в Байере по завершении сезона

"Вау! Работа, которую он делает - фантастическая.

Единственная непобедимая команда, которая борется с Баварией. Сейчас это самая важная часть сезона.

Они не могут выиграть Бундеслигу, они могут ее проиграть... потому что все думают, что это уже сделано!", - заявил Пеп.

Отметим, что Алонсо играл под руководством Гвардиолы в период с 2014 по 2016 год именно в Баварии, которую сейчас коллектив Хаби опережает на 8 очков в чемпионате Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо
Алонсо может остаться в Байере по завершении сезона Алонсо может остаться в Байере по завершении сезона
"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии "Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Гвардиола - об Алонсо: Вау! Работа, которую он делает - фантастическая
Европа00:38
Лунин поделился милым видео со своим сыном
Европа00:02
Гол Цыганкова помог Жироне обыграть Райо Вальекано
Вчера, 23:57
Европа23:57
Брентфорд без Ярмолюка в голевом матче проиграл Вест Хэму
Европа23:36
Ман Юнайтед готов попрощаться с одним из самых дорогих игроков в истории клуба
Европа23:19
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Бокс23:13
Головкин избран президентом НОК Казахстана
Европа23:05
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Бокс22:43
Украинский боксер проведет бой в андеркарде Джошуа - Нганну
Европа22:36
Агуэро вскоре начнет тренироваться со своим родным клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK