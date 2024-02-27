Гвардиола - об Алонсо: Вау! Работа, которую он делает - фантастическая

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о работе своего экс-подопечного Хаби Алонсо в Байере.

По словам испанского специалиста, его соотечественник проводит невероятную работу в леверкузенском клубе.

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"Вау! Работа, которую он делает - фантастическая.

Единственная непобедимая команда, которая борется с Баварией. Сейчас это самая важная часть сезона.

Они не могут выиграть Бундеслигу, они могут ее проиграть... потому что все думают, что это уже сделано!", - заявил Пеп.

Отметим, что Алонсо играл под руководством Гвардиолы в период с 2014 по 2016 год именно в Баварии, которую сейчас коллектив Хаби опережает на 8 очков в чемпионате Германии.

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