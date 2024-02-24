Алонсо может остаться в Байере по завершении сезона

Хаби Алонсо может продолжить работать в Байере еще на один или два сезона.

По информации Fussball.news, тренеру было бы интересно работать в Реале, и, вероятно, он хотел бы иметь возможность перейти в эту команду.

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Однако как Бавария, так и Ливерпуль, которые также интересовались испанцем, придерживаются политики, согласно которой в контракте с тренером не должно быть отступных или других условий для перехода в другую команду.

Поэтому для того чтобы Алонсо мог перейти к мюнхенцам или мерсисайдцам, одна из сторон должна сделать уступки. В связи с этим вероятность того, что Хаби останется в Байере и на следующих сезон.

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