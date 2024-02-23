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Футбол

Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии

Для испанца не является проблемой заинтересованность со стороны главного конкурента.
Сегодня, 19:35
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо

Экс-игрок мюнхенской Баварии Хаби Алонсо, ныне являющийся одним из главных претендентов на назначение на пост главного тренера клуба поделился мыслями о слухах, которые связывают его с "красными".

По словам нынешнего рулевого Байера, его не отвлекает интерес со стороны главного конкурента за чемпионство в Германии.

"Это не проблема для меня. Да, это наш главный соперник, но подобные слухи меня не отвлекают.

Я знаю, что моя цель - добиться успеха со своим клубом. Это моя работа. Сейчас мы в хорошей позиции и хотим продолжать в таком же темпе.

Это нормально, что задают такие вопросы, но мне это не мешает", - сказал Алонсо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Хаби Алонсо

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