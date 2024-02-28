Спортивный директор Барселоны встретился с агентами Холанда

Каталонцы надеются договориться с норвежцем о потенциальном переходе.

Барселона, в частности ее президент Жоан Лапорта, мечтает о том, чтобы в сине-гранатовой футболке клуба выступал Эрлинг Холанд. И каталонский коллектив предпринял первые шаги, чтобы приблизить свою мечту к реальности.

Как сообщает Jijantes FC, спортивный директор Барселоны Деку провел переговоры с агентами форварда Манчестер Сити Рафаэлой Пиментой и Максвеллом. Встреча состоялась в среду, 28 февраля.

💣 EXCLUSIVA @JijantesFC



‼ Cumbre del BARÇA con los agentes de HAALAND ‼



Deco, el director deportivo azulgrana, se ha reunido hoy con Rafaela Pimenta y Maxwell, agentes del delantero noruego, entre muchos otros.



El futuro de Haaland, el gran sueño de Laporta, uno de los… pic.twitter.com/lFKPtXTQdF — Jijantes FC (@JijantesFC) February 28, 2024

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По информации источника, потенциальный переезд 23-летнего норвежца в Каталонию был одной из главных тем обсуждения.

В нынешнем сезоне Холанд записал на свой счет 27 голов и 6 результативных передач в 30 матчах Манчестер Сити во всех турнирах.

Напомним, что Эрлинг Холанд отметился пента-триком в матче кубка Англии против Лутон Таун, благодаря чему "горожане" прошли в четвертьфинал турнира.

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