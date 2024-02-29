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Стало известно, почему Зидан не будет работать в АПЛ

Причина довольно банальна и даже смешная.
Сегодня, 17:50
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Журналист ESPN Жюльен Лоренс рассказал, почему Зинедин Зидан не собирается возглавить клуб из АПЛ.

"Мне говорили, что языковой барьер в виде его английского, на котором он не говорит и не хочет изучать, всегда будет препятствием для его перехода в АПЛ, будь то МЮ или другой клуб".

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"Не думаю, что ему тоже нравится жизнь в Англии. Он не хотел переходить как игрок, и не хочет переходить как тренер", – сказал Лоренс в интервью After Foot RMC.

Напомним, Зидан находится без работы с 2021 года. Последним клубом Зинедина был Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан АПЛ

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