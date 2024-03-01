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Экс-тренер Шахтера попал в шорт-лист двух грандов АПЛ

Для МЮ и Ливерпуля Де Дзерби стал запасным планом.
Сегодня, 16:54
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Роберто Де Дзерби не перестает терять популярность среди других клубов, пишет The Guardian.

Нынешний тренер Брайтона стал запасным вариантом для Ливерпуля, если не удастся пригласить Хаби Алонсо.

Ранее также заинтересованность в этих двух специалистах проявляла и Бавария. При этом есть вероятность, что испанец останется в Байере минимум еще на сезон.

При этом издание отмечает, что в Ливерпуле пока не начали всерьез выбирать нового тренера, сначала клуб хочет разобраться со своей структурой.

Однако интерес к Де Дзерби теперь проявляет еще и Манчестер Юнайтед. Там отставка тен Хага все еще не гарантирована, но клуб уже ищет запасные варианты.

Ранее также сообщалось, что Барселона вычеркнула одного из тренеров из своего шорт-листа.

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