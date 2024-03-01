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Флик не сумел убедить Барселону в своей кандидатуре

Тренер малоопытен и чересчур настойчив.
Сегодня, 15:08
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Руководство Барселоны вычеркнуло Ханси Флика из кандидатов на пост главного тренера, пишет AS.

Лапорта и Деку не уверены, что немецкий специалист имеет достаточно опыта, чтобы возглавить каталонский клуб.

У него нет успехов на клубном уровне, кроме Баварии, а соответственно и нет опыта вне Германии. К тому же его пребывание в сборной также не впечатлило.

Еще одной причиной, почему кандидатура Флика была отброшена - он слишком рьяно себя предлагал. Предположительно, Барселона была послдним вариантом для немца.

Ранее также президент Ла Лиги оценил успехи Мэйсона Гринвуда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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