Флик не сумел убедить Барселону в своей кандидатуре
Тренер малоопытен и чересчур настойчив.
Руководство Барселоны вычеркнуло Ханси Флика из кандидатов на пост главного тренера, пишет AS.
Лапорта и Деку не уверены, что немецкий специалист имеет достаточно опыта, чтобы возглавить каталонский клуб.
У него нет успехов на клубном уровне, кроме Баварии, а соответственно и нет опыта вне Германии. К тому же его пребывание в сборной также не впечатлило.
Еще одной причиной, почему кандидатура Флика была отброшена - он слишком рьяно себя предлагал. Предположительно, Барселона была послдним вариантом для немца.
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