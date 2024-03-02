Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе

Эрик Дайер останется в мюнхенском клубе еще на год.

Арендованный Баварией у Тоттенхэм защитник Эрик Дайер продолжит свои выступления за мюнхенскую команду.

"Ротен" на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с 30-летним англичанином. Трудовой договор с игроком рассчитан до июня 2025 года.

Мюнхенский клуб воспользовался возможностью подписания Дайера на постоянной основе, что было предусмотрено в соглашении с Тоттенхэмом. Изначально он в январе был арендован до конца нынешнего сезона.

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Будущим летом английский защитник будет официально зарегистрирован полноправным игроком мюнхенцев в статусе свободного агента, когда у него истечет контракт со "шпорами".

В составе Баварии Дайер уже успел провести семь матчей в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что Бавария готова продать Дэвиса, но хочет получить за него огромную сумму.

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