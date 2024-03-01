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Бавария готова продать Дэвиса, но хочет получить за него огромную сумму

Реалу придется серьезно потратиться, чтобы приобрести канадского защитника.
Сегодня, 14:06
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Ни для кого не секрет, что Реал желает заполучить Альфонсо Дэвиса, и сам игрок желает присоединиться к мадридскому коллективу.

Руководство Баварии смирилось с тем фактом, что 23-летний канадец не подпишет с клубом новый контракт, а потому его стоит продать.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, "ротен" готовы отпустить Дэвиса будущим летом, но только при условии, что они получат за него 70 миллионов евро - именно в такую сумму был оценен футболист.

Отметим, что действующее соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2025 года.

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Ранее стало известно, кем Бавария хочет заменить Альфонсо Дэвиса - в качестве замены немцы готовы приобрести брата своего игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

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