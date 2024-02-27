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Бавария определилась с заменой Дэвису, который перейдет в Реал

Мюнхенцы готовы подписать лидера Милана.
Сегодня, 14:45
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Левый защитник Баварии Альфонсо Дэвис летом, вероятно, перейдет в Реал.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб уже работает над заменой 23-летнего футболиста.

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Приоритетным вариантом на замену Дэвису является Тео Эрнандес из Милана. Стоимость 26-летнего француза оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, в 2019 – 2023 годах за Баварию выступал родной брат Тео Эрнандеса, Лукас, который летом перешел в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что легенда Баварии жестко раскритиковал одного из текущих лидеров клуба.

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