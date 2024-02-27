Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата

Младший брат форварда ПСЖ Килиана Мбаппе может перейти в Реал.

"Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но в последние дни семья сделала предложение Реалу. Это дополнительный вопрос, который не ставит под сомнение переход Килиана".

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"Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили Реал также подписать его брата Этана Мбаппе. Реал подумал и в конечном итоге согласился", – сказал журналист Эдуардо Инда в интервью RMC Sport.

Напомним, в текущем сезоне на счету Этана Мбаппе всего одна сыгранная минута за парижан в рамках Лиги 1.

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