Легенда Баварии жестко раскритиковал одного из текущих лидеров клуба

Бывший полузащитник Баварии Штефан Эффенберг высказался о ситуации, сложившейся с Альфонсо Дэвисом.

По словам Эффенберга, если канадец не хочет играть за клуб, то от него надо избавиться.

"Если Дэвис думает о Реале, откажитесь от него: он больше не с Баварией всем сердцем, душой и необходимой страстью.

Игрок сам должен подать пример и сказать: "Я хотел бы остаться здесь, узнать, кто будет назначен тренером, и сделать все для команды. Вопрос касается не только клуба".

Я бы открыто поговорил с игроками. Если они не готовы остаться, я выставил бы их на продажу. С финансовой точки зрения клуб не может позволить себе не продавать игроков в следующем году", - заявил Эффенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария установила ценник на Дэвиса.

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