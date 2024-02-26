iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Баварии жестко раскритиковал одного из текущих лидеров клуба

Штефан Эффенберг считает, что руководство клуба должно разойтись с Альфонсо Дэвисом.
Сегодня, 21:48
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Бывший полузащитник Баварии Штефан Эффенберг высказался о ситуации, сложившейся с Альфонсо Дэвисом.

По словам Эффенберга, если канадец не хочет играть за клуб, то от него надо избавиться.

"Если Дэвис думает о Реале, откажитесь от него: он больше не с Баварией всем сердцем, душой и необходимой страстью.

Игрок сам должен подать пример и сказать: "Я хотел бы остаться здесь, узнать, кто будет назначен тренером, и сделать все для команды. Вопрос касается не только клуба".

Я бы открыто поговорил с игроками. Если они не готовы остаться, я выставил бы их на продажу. С финансовой точки зрения клуб не может позволить себе не продавать игроков в следующем году", - заявил Эффенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария установила ценник на Дэвиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

Статьи по теме

Бывший тренер сборной Германии не возглавит Баварию Бывший тренер сборной Германии не возглавит Баварию
"Мы часть жесткого бизнеса": Легенда Баварии высказался об уходе Тухеля "Мы часть жесткого бизнеса": Легенда Баварии высказался об уходе Тухеля
Бавария установила ценник на своего лидера, которого хочет приобрести Реал Бавария установила ценник на своего лидера, которого хочет приобрести Реал
"Это и наша ответственность": Лидер Баварии высказался об уходе Тухеля "Это и наша ответственность": Лидер Баварии высказался об уходе Тухеля
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа23:36
Ман Юнайтед готов попрощаться с одним из самых дорогих игроков в истории клуба
Европа23:19
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Бокс23:13
Головкин избран президентом НОК Казахстана
Европа23:05
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Бокс22:43
Украинский боксер проведет бой в андеркарде Джошуа - Нганну
Европа22:36
Агуэро вскоре начнет тренироваться со своим родным клубом
Европа22:10
Хет-трик Дибалы в обзоре матча Рома - Торино
Европа22:09
"Поедет с нами на Мейджор": NaVi отреагировали на "грязный" момент с Зинченко
Европа21:48
Легенда Баварии жестко раскритиковал одного из текущих лидеров клуба
Украина21:45
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK