IFAB не будет вводить синюю карточку в профессиональный футбол
Инициатива не была признана высшими лигами.
Синей карточки не будет в профессиональным футболе, пишет ESPN.
Напомним, ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планировал ввести синюю карточку. Получивший ее игрок должен был покинуть поле на 10 минут.
В субботу, 2 марта, прошло заседание IFAB, на котором было решено отказаться от подобной инициативы.
Дело в том, что синяя карточка вызвала большое количество критики, ее ввод не поддержали большинство профессиональным лиг.
Ранее также Аллегри заявил, что бан Погба - потеря для футбола.
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