IFAB не будет вводить синюю карточку в профессиональный футбол

Инициатива не была признана высшими лигами.

Синей карточки не будет в профессиональным футболе, пишет ESPN.

Напомним, ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планировал ввести синюю карточку. Получивший ее игрок должен был покинуть поле на 10 минут.

В субботу, 2 марта, прошло заседание IFAB, на котором было решено отказаться от подобной инициативы.

Дело в том, что синяя карточка вызвала большое количество критики, ее ввод не поддержали большинство профессиональным лиг.

Ранее также Аллегри заявил, что бан Погба - потеря для футбола.

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