Игроки Реала поссорились с сотрудниками Валенсии и сломали стенд для флеш-интервью

"Сливочные" очень бурно отреагировали на итоги матча.

Игроки Реала остались очень недовольны итогами матча против Валенсии.

Напомним, арбитр остановил матч буквально за пару секунд до того, как Джуд Беллингем забил победный гол.

После матча игроки Реала повздорили с сотрудниками Валенсии. В частности Винисиус сцепился с охранниками стадиона, что его пришлось насильно уводить в подтрибунное помещение.

Затем еще одна стыка произошла в зоне флэш-интервью, по информации одних источников, Тчуамени ударом ноги сломал стенд, другие пишут, что это сделал Рюдигер.

💣 Así ha dejado TCHOUAMÉNI la valla de la FLASH INTERVIEW tras la polémica. pic.twitter.com/ZITBRNbKKa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2024

Также пишут, что французский хавбек сломал одну из камер. Очевидно, что ни один игрок Реала не вышел к прессе для интервью.

Напомним, что лучшим игроком Валенсии стал Роман Яремчук.

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