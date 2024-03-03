Яремчук - лучший игрок Валенсии в игре с Реалом, Лунин получил среднюю оценку

Форвард сделал свое дело и был оценен по достоинству, а работа вратаря всегда была сложнее.

Валенсия и Реал провели результативный матч 27-го тура Ла Лиги, который завершился со счетом 2:2.

"Летучие мыши" вели по ходу первого тайма 2:0, однако дубль Винисиуса Жуниора спас "сливочных" от поражения. Благодаря двум голам бразилец получил наивысшие оценки среди всех игроков поединка (8.0 и 8.3).

Стоит отметить, что, согласно WhoScored и SofaScore, Роман Яремчук, который отметился голом в ворота Лунина, получил вторые самые высокие оценки (7.4 и 7.3 соответственно), что сделало его лучшим игроком Валенсии в этой игре.

А вот у Лунина дела обстоят не так хорошо. Его игра была оценена в 6.6 балла от WhoScored и 6.9 от SofaScore, что является средним результатом в команде и в матче.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что Андрей Лунин недавно поучаствовал в мастер-классе по приготовлению борща, где у него не все пошло по плану.

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