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Испортил концовку. Лунин провел мастер-класс по приготовлению борща

Украинец снялся в программе известного блогера.
Сегодня, 09:37
Андрей Лунин / instagram.com/lunin_andrey
Андрей Лунин / instagram.com/lunin_andrey

Голкипер Реал Андрей Лунин показал, как правильно готовить украинское национальное блюдо.

Футболист вместе с известным испанским кулинарным блогером Элиасом Досунму приготовили борщ.

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Украинец показал, как пошагово нужно готовить блюдо.

В текущем сезоне Лунин  провел за Реал 19 матчей, в которых пропустил 14 голов, девять игр отыграл на ноль.

Ранее Андрей появлялся в программе о еде известного украинского шоумена Андрея Беднякова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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