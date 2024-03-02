Испортил концовку. Лунин провел мастер-класс по приготовлению борща
Украинец снялся в программе известного блогера.
Голкипер Реал Андрей Лунин показал, как правильно готовить украинское национальное блюдо.
Футболист вместе с известным испанским кулинарным блогером Элиасом Досунму приготовили борщ.
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Украинец показал, как пошагово нужно готовить блюдо.
В текущем сезоне Лунин провел за Реал 19 матчей, в которых пропустил 14 голов, девять игр отыграл на ноль.
Ранее Андрей появлялся в программе о еде известного украинского шоумена Андрея Беднякова.
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