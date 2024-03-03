Винисиус провел юбилейную игру за Реал

Матч против Валенсии стал для бразильца особенным.

В рамках 27-го тура Ла Лиги Реал поделил очки с Валенсией в матче со скандальной концовкой.

Данный поединок стал особенным для бразильца Винисиуса Жуниора, ведь игра против "летучих мышей" была для него 250-ой в футболке мадридского гранда. Вингер прокомментировал это событие для клубной пресс-службы.

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"Я очень счастлив, что могу воплощать в жизнь свою мечту играть за Реал Мадрид", - заявил Винисиус.

Отметим, что за 250 матчей в стане "сливочных" футболист забил 73 гола и отдал 71 ассист.

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