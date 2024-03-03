Валенсия - Реал 2:2: обзор матча и результат игры 02.03.2024

Игроки "королевского клуба" еще долго будут возмущаться свистком Хесуса Хиль Мансано.

В субботу, 2 марта, на Месталье состоялся один из главных матчей 27-го тура испанской Ла Лиги - Валенсия принимала Реал.

Встреча началась с того, что Роман Яремчук очень быстро заработал предупреждение. Но это было не единственное его действие в этом поединке.

Хозяева поля удивили своего соперника в середине второго тайма, когда Уго Дуро головой замкнул подачу Франа Переса.

А спустя несколько минут Дани Карвахаль допустил грубейшую ошибку при передаче назад. Таким подарком не мог не воспользоваться Яремчук, обыгравший в итоге Андрея Лунина и поразивший пустые ворота "бланкос".

Источник: Getty Images

В добавленное к первому тайму время Карвахаль исправился. Защитник отдал передачу в штрафную, мяч с рикошетом от игрока Валенсии попал к Винисиусу Жуниору, который с близкого расстояния переправил его в сетку.

На старте второй половины Рубен Бараха решил убрать с поля Яремчука, а потому больше украинец огорчить своего соотечественника не смог.

Реал владел мячом большую часть времени, но ни он, ни Валенсия не могли похвастаться опасными моментами.

Однако на 76-й минуте гости все же сумели отыграться. Браим Диас навесил с фланга, а все тот же Винисиус ударом головой оформил дубль.

У "летучих мышей" была надежда на то, что они смогут вырвать победу, ведь уже в добавленное время судья назначил пенальти в ворота Лунина. Однако после консультации с VAR 11-метровый был отменен.

Очень курьезный момент произошел в самом конце матча. Реал атаковал ворота Валенсии, Диас навесил в штрафную, а Джуд Беллингем головой замкнул подачу. Однако в момент подачи арбитр дал свисток об окончании матча.

Источник: Getty Images

Естественно, игроки Реала окружили Хесуса Хиль Мансано с возмущениями относительно данного решения. За свои высказывания Беллингем получил красную карточку.

В итоге Реал снова потерял очки, чем попытается воспользоваться Жирона, которая отстает от лидера чемпионата Испании на 7 очков. Валенсия осталась девятой с 37 баллами.

Статистика матча Валенсия - Реал 27-го тура Ла Лиги

Валенсия - Реал 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 - Винисиус, 45+5, 76.

Ожидаемые голы (xG): 0,83 - 1,29

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 18 - 11

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Диакаби (Озкачар, 89), Москера, Гайя - Перес (Гонсалес, 73), Пепелу, Герра (Амалла, 73), Канос (Гильямон, 57) - Яремчук (Лопес, 57), Дуро.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди (Гарсия, 73) - Вальверде (Начо, 86), Кроос (Модрич, 63), Камавинга (Хоселу, 73), Беллингем - Родриго (Диас, 63), Винисиус.

Предупреждения: Яремчук, Диакаби - Винисиус, Вальверде, Хоселу.

Удаление: Беллингем (Реал, неспортивное поведение).

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