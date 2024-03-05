Классический хит: Наполи изящно потроллил Ювентус после матча в Серии А

Неаполитанцы оторвались над туринцами после победы.

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле вырвал победу над Ювентусом (2:1).

Туринцы доминировали по ходу встречи, но упустили несколько убойных моментов для гола.

Читай также: Экс-игрок сборной Англии в шутку сравнил себя с пришельцем

Пресс-служба неаполитанцев пошутила над Ювентусом. Наполи опубликовал видео подборку упущенных моментов гостей, а на фоне звучала классическая итальянская песня: "Снова, снова, снова".

В турнирной таблице чемпионата Италии Ювентус идет на втором месте, имея 57 очков. У Наполи седьмая позиция и 43 балла.

Ранее Милан потроллил Канье Уэста, посетившего матч Интер - Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!