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Классический хит: Наполи изящно потроллил Ювентус после матча в Серии А

Неаполитанцы оторвались над туринцами после победы.
Сегодня, 13:52
Наполи - Ювентус / Getty Images
Наполи - Ювентус / Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле вырвал победу над Ювентусом (2:1).

Туринцы доминировали по ходу встречи, но упустили несколько убойных моментов для гола.

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Пресс-служба неаполитанцев пошутила над Ювентусом. Наполи опубликовал видео подборку упущенных моментов гостей, а на фоне звучала классическая итальянская песня: "Снова, снова, снова".

В турнирной таблице чемпионата Италии Ювентус идет на втором месте, имея 57 очков. У Наполи седьмая позиция и 43 балла.

Ранее Милан потроллил Канье Уэста, посетившего матч Интер - Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус

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