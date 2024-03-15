Экс-тренер Малиновского возглавит действующего вице-чемпиона Италии
Игор Тудор станет наставником Лацио.
Римский Лацио определился с заменой Маурицио Сарри, который недавно покинул свой пост главного тренера.
Как сообщает Фабрицио Романо, "орлов" возглавит хорватский специалист Игор Тудор. Контракт будет подписан до лета 2025 года с опцией еще на сезон.
Финансовые детали соглашения с 45-летним специалистом остаются неизвестными.
Отметим, что последним клубом в тренерской карьере Тудора был французский Олимпик Марсель, в котором он пересекался с украинцем Русланом Малиновским.
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