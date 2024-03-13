Лацио объявил об уходе Сарри

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри покинул клуб по собственному желанию.

Итальянский специалист, под чьим руководством команда занимает 9-е место в Серии А, оставил свою должность. В последнем матче команда также потерпела поражение от Удинезе со счетом 1:2.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Джованни Мартушьелло.

Под руководством Сарри Лацио проиграл последние 4 матча и вылетел из Лиги чемпионов после поражения от Баварии в 1/8 финала.

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