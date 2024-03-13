iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио объявил об уходе Сарри

Итальянский специалист покинул свой пост по собственному желанию.
Сегодня, 12:25
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри покинул клуб по собственному желанию.

Итальянский специалист, под чьим руководством команда занимает 9-е место в Серии А, оставил свою должность. В последнем матче команда также потерпела поражение от Удинезе со счетом 1:2.

Читай также: Клозе и Рокки претендуют на место Сарри у руля Лацио

Исполняющим обязанности главного тренера назначен его ассистент Джованни Мартушьелло.

Под руководством Сарри Лацио проиграл последние 4 матча и вылетел из Лиги чемпионов после поражения от Баварии в 1/8 финала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Маурицио Сарри

Статьи по теме

Клозе и Рокки претендуют на место Сарри у руля Лацио Клозе и Рокки претендуют на место Сарри у руля Лацио
Лацио остался без тренера за 10 туров до конца чемпионата Лацио остался без тренера за 10 туров до конца чемпионата
Легенда Барселоны назвал матч, который изменил его жизнь Легенда Барселоны назвал матч, который изменил его жизнь
Бывший чемпион UFC попал в реанимацию, спасая своих родителей из горящего дома Бывший чемпион UFC попал в реанимацию, спасая своих родителей из горящего дома
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Легенда Барселоны назвал матч, который изменил его жизнь
ММА14:49
Бывший чемпион UFC попал в реанимацию, спасая своих родителей из горящего дома
Украина14:23
Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда и арендовало игрока Шахтера
Европа14:21
Арсенал в близок к подписанию нового контракта с основным защитником
Украина14:02
Полесье объявило об аренде игрока Шахтера
Европа13:56
Воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком
Бокс13:50
Промоутер провозгласил Джошуа лучшим супертяжеловесом в мире после победы над Нганну
Бокс13:20
"Мощная сила": президент WBC оценил победу Джошуа над Нганну
Бокс13:19
Логан Пол заявил, что отказался от боя с Майком Тайсоном
Украина12:59
FAVBET и сборная Украины по хоккею: Первые достижения партнерства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK