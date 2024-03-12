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Клозе и Рокки претендуют на место Сарри у руля Лацио

Президент римлян может остановить свой выбор следующего тренера на одном из бывших форвардов клуба.
Сегодня, 19:07
Томмазо Рокки и Мирослав Клозе / Getty Images
Томмазо Рокки и Мирослав Клозе / Getty Images

Итальянские инсайдеры сообщили, что Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера Лацио после поражения от Удинезе (1:2) в рамках Серии А.

И хотя римский клуб еще не объявил о расставании с 65-летним наставником, его отставка будет принята. Теперь же стали известны кандидатуры на его место.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, президент Лацио Клаудио Лотито выделил для себя два варианта, и оба они непосредственно связаны с историей "орлов".

Первым претендентом считается Томмазо Рокки, который выступал в составе Лацио 8,5 лет. За этот период форвард оформил 102+32 в 290 матчах римлян. С июля 2023 года 46-летний итальянец возглавляет молодежную команду Лацио.

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Второй претендент - это Мирослав Клозе, который успел провести в Риме пять сезонов на закате своей карьеры. После года работы ассистентом Ханси Флика в Баварии, 45-летний немец менее сезоне возглавлял австрийский Альтах, который он покинул в марте 2023 года.

На данный момент Лацио занимает девятое место таблицы итальянской Серии А, имея в активе 40 очков после 28 сыгранных туров.

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