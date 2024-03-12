Лацио остался без тренера за 10 туров до конца чемпионата
Маурицио Сарри подал в оставку с поста главного тренера Лацио, пишет Фабрицио Романо.
Итальянский специалист утром известил руководство клуба и покинул команду. Накануне "орлы" уступили Удинезе.
Ранее также Лацио под руководством Сарри вылетел из Лиги чемпионов после поражения от Баварии.
Маурицио Сарри возглавил клуб в 2021 году, в прошлом сезоне закончил Серию А на втором месте, а сейчас вывел команду в плей-офф ЛЧ.
При этом итальянец постоянно ссорился с руководством касательно трансферов клуба, о чем он постоянно рассказывал журналистам.
Отметим, что Лацио пока не подтвердил информацию об отставке главного тренера.
Ранее также сообщалось, что бывший директор Ливерпуля вернется на Энфилд.
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