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Лацио остался без тренера за 10 туров до конца чемпионата

Маурицио Сарри подал в отставку.
Сегодня, 16:52
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Маурицио Сарри подал в оставку с поста главного тренера Лацио, пишет Фабрицио Романо.

Итальянский специалист утром известил руководство клуба и покинул команду. Накануне "орлы" уступили Удинезе.

Ранее также Лацио под руководством Сарри вылетел из Лиги чемпионов после поражения от Баварии. 

Маурицио Сарри возглавил клуб в 2021 году, в прошлом сезоне закончил Серию А на втором месте, а сейчас вывел команду в плей-офф ЛЧ.

При этом итальянец постоянно ссорился с руководством касательно трансферов клуба, о чем он постоянно рассказывал журналистам.

Отметим, что Лацио пока не подтвердил информацию об отставке главного тренера.

Ранее также сообщалось, что бывший директор Ливерпуля вернется на Энфилд.

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