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Бывший спортивный директор Ливерпуля вернется в клуб

Майкл Эдвардс уже, можно сказать, начал работу.
Сегодня, 13:25
Майкл Эдвардс
Майкл Эдвардс

Майкл Эдвардс договорился с Ливерпулем касательно своему возвращения на Энфилд, утверждает Фабрицио Романо.

Функционер работал в клубе с 2016 по 2022 год, а после ухода Йорга Шмадтке, "красные" решили вернуть своего бывшего спортдира.

При этом Эдвардс займет более высокий пост, чем ранее, и он уже работает над назначением нового спортивного директора. Им станет Ричард Хьюз, который ранее работал в Борнмуте.

Именно Эдвардс и Хьюз в ближашйее время начнут выбирать преемника Юргена Клоппа, вероятней всего, функционеры будут вести переговоры с Хаби Алонсо.

В ближайшее время FGS проведет с Эдвардсом финальные переговоры, чтобы закрыть все формальности, и функционер сможет приступить к работе.

Ранее также сообщалось, что Барселона устроит распродажу защитников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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