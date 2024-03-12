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Барселона намерена распродать защитников ради летних трансферов

Лишь два игрока обороны точно не будут проданы.
Сегодня, 12:45
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Барселона нашла, за счет чего попробует поправить собственное финансовое положение летом, пишет Diario Sport.

Если клуб не получит деньги за Barça Studios, то летняя трансферная кампания окажется под угрозой. А Барселона хотела бы сохранить Канселу или же купить ему достойную альтернативу, также обзавестись новым полузащитником и вингером.

Чтобы собрать деньги на свои желания, клуб решил устроить распродажу защитников. Руководство считает, что в центре обороны у них перебор, а потому можно продать нескольких из них.

Клуб постарается сохранить Рональда Араухо и Пау Кубарси, а остальных готовы отпустить. Речь идет об Андреасе Кристенсене, Жюле Кунде, Иньиго Мартинесе, Эрике Гарсии, Клемане Ленгле и Шади Риаде.

Проблема в том, что почти все из них не хотят покидать клуб и намерены доиграть свои контракты до конца. Потому и потенциальным покупателям, и самойц Барсе предстоит немало работы.

Онлайн трансляция матча Барселона - Наполи доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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