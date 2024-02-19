Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 21.02.2024
В среду, 21 февраля, Наполи (Италия) на своем поле примет Барселону (Испания) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды имеют свои проблемы в чемпионате, однако у итальянской команды кризис более глубой. Однако в европейском турнире ситуация может поменяться.
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Матч между Наполи и Барселоной пройдет на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн трансляцию матча Наполи - Барселона
В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".
Неаполитанцы пробились в плей-офф турнира, заняв второе место в группе с Реалом, Брагой и Унион Берлином. Барселона, в свою очередь, выиграла квартет с Шахтером, Порту и Антверпеном.
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