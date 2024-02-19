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Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 21.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 19:00
Наполи - Барселона / Getty Images
Наполи - Барселона / Getty Images

В среду, 21 февраля, Наполи (Италия) на своем поле примет Барселону (Испания) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды имеют свои проблемы в чемпионате, однако у итальянской команды кризис более глубой. Однако в европейском турнире ситуация может поменяться.

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Матч между Наполи и Барселоной пройдет на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Наполи - Барселона

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Неаполитанцы пробились в плей-офф турнира, заняв второе место в группе с Реалом, Брагой и Унион Берлином. Барселона, в свою очередь, выиграла квартет с Шахтером, Порту и Антверпеном.

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