Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 21.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 21 февраля, Наполи (Италия) на своем поле примет Барселону (Испания) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды имеют свои проблемы в чемпионате, однако у итальянской команды кризис более глубой. Однако в европейском турнире ситуация может поменяться.

Читай также: Проблемные Наполи и Барселона, украинцы пройдут в четвертьфинал: прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов

Матч между Наполи и Барселоной пройдет на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Наполи - Барселона

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Неаполитанцы пробились в плей-офф турнира, заняв второе место в группе с Реалом, Брагой и Унион Берлином. Барселона, в свою очередь, выиграла квартет с Шахтером, Порту и Антверпеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!