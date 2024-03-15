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Легенда итальянского футбола спрогнозировал финал Лиги чемпионов

Алессандро Костакурта считает, что Ман Сити пройдет в финал во второй раз подряд.
Сегодня, 16:43
Алессандро Костакурта / Getty Images
Алессандро Костакурта / Getty Images

Бывший защитник Милана и сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мыслями о жеребьевке Лиги чемпионов.

По словам экс-футболиста, фаворитом турнира является Ман Сити, а конкуренцию им составит ПСЖ.

"Жеребьевка подтверждает, что Манчестер Сити - мой фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они даже ответный матч с Реалом будут играть дома.

Единственное, что я должен заметить по поводу Манчестер Сити - требовательная гонка за титул Премьер-лиги. Но мой прогноз на финал - Сити против ПСЖ.

Считаю парижан опасным соперником. Мне нравится их эволюция. Недавно видел видео, как Мбаппе вернулся, чтобы отыграть в защите на позиции крайнего защитника. Думаю, это послание, которое он показывает всем. Считаю, ПСЖ выбьет Барселону", - сказал Костакурта для Sky Sport Italia.

Отметим, что четвертьфиналы состоятся 9-10 и 16-17 апреля соответственно. Финал пройдет на Уэмбли 1 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ Алессандро Костакурта

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