Футболиста из Украины вызвали в сборную Польши на матч плей-офф отбора Евро-2024

Тарас Романчук уже достаточно долго играет в местном чемпионате.

Сборная Польши опубликовала свою заявку на матч плей-офф отбора на Чемпионат Европы-2024.

Среди игроков, вызванных на поединок против Эстонии нашлось место и уроженцу украинского города Ковель Тарасу Романчуку.

🆕 POWOŁANIA!



Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 ⤵ pic.twitter.com/KFivfTddDD — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 14, 2024

Отметим, что для Романчука это не первый вызов в местную команду. Он дебютировал за Польшу еще 6 лет назад, но товарищеская игра против Южной Кореи остается пока единственной на уровне сборных.

Тарас выступает за Ягеллонию, которая по дополнительным показателям возглавляет Экстраклясу, опережая Шленск.

Стоит сказать, что 32-летний хавбек не играл в Украине на профессиональном уровне, а в Ягеллонии играет еще с 2014 года.

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