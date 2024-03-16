Футболиста из Украины вызвали в сборную Польши на матч плей-офф отбора Евро-2024
Сборная Польши опубликовала свою заявку на матч плей-офф отбора на Чемпионат Европы-2024.
Среди игроков, вызванных на поединок против Эстонии нашлось место и уроженцу украинского города Ковель Тарасу Романчуку.
🆕 POWOŁANIA!— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 14, 2024
Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 ⤵ pic.twitter.com/KFivfTddDD
Отметим, что для Романчука это не первый вызов в местную команду. Он дебютировал за Польшу еще 6 лет назад, но товарищеская игра против Южной Кореи остается пока единственной на уровне сборных.
Тарас выступает за Ягеллонию, которая по дополнительным показателям возглавляет Экстраклясу, опережая Шленск.
Стоит сказать, что 32-летний хавбек не играл в Украине на профессиональном уровне, а в Ягеллонии играет еще с 2014 года.
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