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"Сложный, но привлекательный": Спортдир Баварии высказался о жребии Лиги чемпионов

Кристоф Фройнд не забыл сделать комплимент сопернику мюнхенцев.
Сегодня, 12:58
Кристоф Фройнд / Getty Images
Кристоф Фройнд / Getty Images

Спортивный директор мюнхенской Баварии Кристоф Фройнд высказался о результате жеребьевки Лиги чемпионов.

По словам Фройнда, лондонский Арсенал в последние годы совершил серьезный прогресс, но у его клуба есть статус которому надо соответствовать.

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"Сложный, но привлекательный жребий. Нас ждут два захватывающих матча. Развитие Арсенала впечатляет, но мы - Бавария.

Нам нужно действительно хорошее выступление на выезде в Лондоне - а тогда все возможно, когда наши фаны поддержат нас дома", - сказал Фройнд.

Напомним, матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9-10 и 16-17 апреля соответственно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Арсенал Лондон Бавария Мюнхен

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