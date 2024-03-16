"Сложный, но привлекательный": Спортдир Баварии высказался о жребии Лиги чемпионов
Спортивный директор мюнхенской Баварии Кристоф Фройнд высказался о результате жеребьевки Лиги чемпионов.
По словам Фройнда, лондонский Арсенал в последние годы совершил серьезный прогресс, но у его клуба есть статус которому надо соответствовать.
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"Сложный, но привлекательный жребий. Нас ждут два захватывающих матча. Развитие Арсенала впечатляет, но мы - Бавария.
Нам нужно действительно хорошее выступление на выезде в Лондоне - а тогда все возможно, когда наши фаны поддержат нас дома", - сказал Фройнд.
Напомним, матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9-10 и 16-17 апреля соответственно.
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