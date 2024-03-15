"Самый сложный путь": Тухель отреагировал на результаты жеребьевки Лиги Чемпионов

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка стадий четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

В 1/4 Бавария Томаса Тухеля встретится с Арсеналом, а в полуфинале в случае прохода "канониров" с победителем пары Реал - Ман Сити.

Рулевой мюнхенцев прокомментировал результат жеребьевки, отметив, что его команде достался самый сложный путь к финалу.

"Безусловно, у нас впереди самый сложный путь, который только можно себе представить -- сейчас мы играем против одной из лучших команд Европы.

Арсенал уже два года стабильно играет на самом высоком уровне. Это однородная, опасная команда, они забивают много голов. Мы знаем свои качества", - заявил Томас.

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