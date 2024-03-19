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Испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Левандовски

Поляк может оказаться в стане мадридского коллектива.
Вчера, 22:51
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовский может перейти в мадридский Атлетико.

Как сообщил журналист Diario Sport Рубен Урия, каталонский клуб планирует расстаться с польским нападающим ближайшим летом.

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За данной ситуацией также наблюдает Атлетико, и возможность такого трансфера у "матрасников" всерьез рассматривается.

Напомним, контакт 35-летнего форварда с Барселоной истекает летом 2026 года.

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