Испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Левандовски
Поляк может оказаться в стане мадридского коллектива.
Форвард Барселоны Роберт Левандовский может перейти в мадридский Атлетико.
Как сообщил журналист Diario Sport Рубен Урия, каталонский клуб планирует расстаться с польским нападающим ближайшим летом.
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За данной ситуацией также наблюдает Атлетико, и возможность такого трансфера у "матрасников" всерьез рассматривается.
Напомним, контакт 35-летнего форварда с Барселоной истекает летом 2026 года.
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