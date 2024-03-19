iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона попытается убедить Хави остаться

Однако для этого нужно, чтобы клуб прошел в полуфинал ЛЧ.
Сегодня, 20:59
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Жоан Лапорта намерен попробовать убедить Хави остаться еще на один год, пишет Diario Sport.

Руководство клуба намерено еще раз поговорить с испанским наставником при условии, что Барселона сможет пройти ПСЖ.

В данній момент Деку уже составил шорт-лист возможніх тренеров, но все еще не начинал переговоры. Более того, он не намерен этого делать и ближайшие недели.

Если клуб попадет в полуфинал, то руководство попробует убедить Хави остаться. И вот только, если не получится, тогда португалец продолжит работу над новым назначением.

Ранее также сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон стал частью немецкого клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави

Статьи по теме

Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико
Хави ответил на вопрос, останется ли он в Барселоне в случае победы в Лиге чемпионов Хави ответил на вопрос, останется ли он в Барселоне в случае победы в Лиге чемпионов
Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона
Барселона определилась с "заменой мечты" для Хави Барселона определилась с "заменой мечты" для Хави
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 122:15
Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант
Бокс21:51
Бокс: расписание боев
Бокс21:47
Стала известна официальная дата боя Беринчик – Наваррете
Другие страны21:30
Вейга: Деньги - второстепенный фактор. Важнее то, что там ты можешь продолжать расти
Европа21:19
Санчо определился со своим будущим в Боруссии
Европа20:59
Барселона попытается убедить Хави остаться
Олимпийские виды20:50
Россиян не допустили к участию в параде на открытии Олимпиады в Париже
Европа20:23
Канселу: Гвардиола лучший тренер в мире
Европа20:10
Легендарный британский тренер стал постоянным членом немецкого клуба
Европа19:50
Снейдер рассказал, как сорвал запись трека Промеса и Депая во время сборов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK