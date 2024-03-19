Барселона попытается убедить Хави остаться

Однако для этого нужно, чтобы клуб прошел в полуфинал ЛЧ.

Жоан Лапорта намерен попробовать убедить Хави остаться еще на один год, пишет Diario Sport.

Руководство клуба намерено еще раз поговорить с испанским наставником при условии, что Барселона сможет пройти ПСЖ.

В данній момент Деку уже составил шорт-лист возможніх тренеров, но все еще не начинал переговоры. Более того, он не намерен этого делать и ближайшие недели.

Если клуб попадет в полуфинал, то руководство попробует убедить Хави остаться. И вот только, если не получится, тогда португалец продолжит работу над новым назначением.

Ранее также сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон стал частью немецкого клуба.

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