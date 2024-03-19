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Легендарный британский тренер стал постоянным членом немецкого клуба

Сэр Алекс Фергюсон удостоился необычной чести.
Сегодня, 20:10
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Сэр Алекс Фергюсон стал вечным членом франкфуртского Айнтрахта.

Такое неожиданное сотрудничество в клубе объяснили тем, что у них схожие взгляды с легендарным шотландцем.

"Сэр Алекс Фергюсон стал пожизненным членом франкфуртского Айнтрахта. У нас с сэром есть много точек соприкосновения - именно это стало поводом для личного сотрудничества с легендарным тренером МЮ", - говорится в заявлении Айнтрахта.

Сэр Алекс получил футболку с 10-м номером и своей фамилией на спине. Также он заявил, что рад присоединится к Айнтрахту, ведь он всегда болеет за аутсайдером.

Ранее Фергюсон заявил, что надеется, что Бавария не выиграет очередной чемпионский титул.

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