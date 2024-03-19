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Фергюсон - о Баварии: Надеюсь, что чемпионат Германии выиграет кто-то другой

Бывший наставник манкунианцев хочет видеть интригу в Бундеслиге.
Сегодня, 18:51
Алекс Фергюсон / Getty Images
Алекс Фергюсон / Getty Images

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон высказался о ситуации в чемпионате Германии.

"Самый успешный период Айнтрахта пришелся на мою карьеру в Абердине в 70-х и 80-х годах, когда они выиграли Кубок УЕФА в 1980 году. Недавно они обыграли Барселону, верно? Я это видел. Я всегда надеюсь, что победит аутсайдер".

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"Болельщики Баварии могут считать по-другому, но, как и все нейтральные болельщики в Германии, я надеюсь, что кто-то другой выиграет чемпионат", – сказал Фергюсон в интервью profis.eintracht.

Напомним, после 26 туров Бундеслиги Бавария отстает от лидирующего Байера на 10 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Алекс Фергюсон

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