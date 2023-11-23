Игровая комната и пять спален: особняк Фергюсона выставлен на продажу за солидную сумму
Сэр Алекс Фергюсон выставил на продажу свой дом после смерти своей жены Кэти.
Шотландец готов расстаться с недвижимостью за 3,5 миллиона фунтов.
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Дом включает в себя пять спален, открытую планировку кухни и игровую комнату.
На фотографиях дома можно увидеть люстру в коридоре, ванные комнаты и ухоженные газоны.
Лестницу украшает уникальный тартановый ковер в стиле клана Фергюсон.
"Этот впечатляющий, обманчиво просторный особняк... расположен на очень частном, закрытом и безопасном участке", - заявил агент по недвижимости.
Леди Кэти Фергюсон скончалась в октябре в возрасте 84 лет.
Ранее сообщалось, что Зинченко приехал домой с подарками для дочери после матча сборной.
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