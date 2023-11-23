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Игровая комната и пять спален: особняк Фергюсона выставлен на продажу за солидную сумму

Легенда футбола решил расстаться с домой после смерти супруги.
Сегодня, 10:30
Особняк сэра Алекса Фергюсона / The Sun/thesun.co.uk
Особняк сэра Алекса Фергюсона / The Sun/thesun.co.uk

Сэр Алекс Фергюсон выставил на продажу свой дом после смерти своей жены Кэти.

Шотландец готов расстаться с недвижимостью за 3,5 миллиона фунтов.

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Дом включает в себя пять спален, открытую планировку кухни и игровую комнату.

На фотографиях дома можно увидеть люстру в коридоре, ванные комнаты и ухоженные газоны.

Лестницу украшает уникальный тартановый ковер в стиле клана Фергюсон.

"Этот впечатляющий, обманчиво просторный особняк... расположен на очень частном, закрытом и безопасном участке", - заявил агент по недвижимости.

Леди Кэти Фергюсон скончалась в октябре в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что Зинченко приехал домой с подарками для дочери после матча сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Фергюсон

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