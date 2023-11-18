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Не прошло и полгода: Кейн определился с домом для жизни в Мюнхене

Англичанин съедет с отеля.
Сегодня, 19:49
Кейн с женой / Instagram
Кейн с женой / Instagram

Нападающий Баварии Харри Кейн определился с домом для жизни в Мюнхене. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Английский футболист и его семья переедут в арендованный дом в следующем месяце. Вероятно, они будут жить в коттедже бывшего игрока немецкого клуба.

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Поиск подходящего жилья для Кейна представлял собой настоящий вызов, так как Харри стремился найти дом с 7-ю спальнями для своей семьи. Найти такое жилье оказалось чрезвычайно сложной задачей, а приобретение дома Кейн не рассматривал.

Также форвард хотел, чтобы его жилье находилось рядом со школой для удобства детей. Сотрудники Баварии также приложили немало усилий для того, чтобы Харри наконец-то съехал с отеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Харри Кейн

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