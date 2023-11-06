Миллион фунтов на отель: Кейн с семьей решили не заморачиваться с жильем в Германии
Форвард Баварии Харри Кейн с момента перехода в новый клуб проживет в отеле. Об этом сообщает издание The Sun.
Английский футболист поселился в роскошный Vier Jahreszeiten Kempinski, один из самых дорогих отелей Мюнхена. Сам клуб определил игрока с семьей в этот комплекс.
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Одна ночь в этом отеле обходится Кейну в 10 тысяч фунтов, и уже с августа общая сумма расходов на проживание составляет миллион фунтов.
Отметим, в Vier Jahreszeiten Kempinski предоставляются услуги дворецкого, имеется доступ к роскошному шоколадному бренду Purity и парфюмерному дому Krigler, а также эксклюзивный тест-драйв BMW.
В текущем сезоне на счету англичанина 15 голов и 5 ассистов в 10 матчах Бундеслиги.
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