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Кейн установил рекорд Бундеслиги

В новой лиге Харри не перестает записывать на свой счет новые достижения.
Сегодня, 09:44
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В рамках центрального матча десятого тура Бундеслиги Бавария уничтожила Боруссию со счетом 4:0.

Хет-триком в данном матче отличился форвард мюнхенцев Харри Кейн. Благодаря этому он установил рекорд чемпионатов Германии.

Для англичанина это были 13, 14 и 15 голы в текущем сезоне Бундеслиги соответственно. Ранее ни один футболист не забивал столько мячей в первых десяти матчах.

Отметим, что Бавария несмотря на победу над Боруссией продолжает идти на втором месте в текущей кампании элитного немецкого дивизиона, уступая Байеру два пункта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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