Кейн установил рекорд Бундеслиги
В новой лиге Харри не перестает записывать на свой счет новые достижения.
В рамках центрального матча десятого тура Бундеслиги Бавария уничтожила Боруссию со счетом 4:0.
Хет-триком в данном матче отличился форвард мюнхенцев Харри Кейн. Благодаря этому он установил рекорд чемпионатов Германии.
Для англичанина это были 13, 14 и 15 голы в текущем сезоне Бундеслиги соответственно. Ранее ни один футболист не забивал столько мячей в первых десяти матчах.
Отметим, что Бавария несмотря на победу над Боруссией продолжает идти на втором месте в текущей кампании элитного немецкого дивизиона, уступая Байеру два пункта.
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