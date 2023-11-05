Кейн установил рекорд Бундеслиги

В новой лиге Харри не перестает записывать на свой счет новые достижения.

В рамках центрального матча десятого тура Бундеслиги Бавария уничтожила Боруссию со счетом 4:0.

Хет-триком в данном матче отличился форвард мюнхенцев Харри Кейн. Благодаря этому он установил рекорд чемпионатов Германии.

Для англичанина это были 13, 14 и 15 голы в текущем сезоне Бундеслиги соответственно. Ранее ни один футболист не забивал столько мячей в первых десяти матчах.

Отметим, что Бавария несмотря на победу над Боруссией продолжает идти на втором месте в текущей кампании элитного немецкого дивизиона, уступая Байеру два пункта.

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